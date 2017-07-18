В ЛНР назвали создание Малороссии несвоевременным

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что создание нового государства — Малороссии — является несвоевременным. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает «Луганский информационный центр».

Дейнего, отметил, что в Луганске о предложении узнали из средств массовой информации. «С нами этот проект никто не обсуждал», — подчеркнул он.

Представитель ЛНР добавил, что в республике разделяют «позицию большинства жителей юго-восточных регионов Украины, настроенных против киевской власти», но считают необходимым оставаться приверженными выполнению минских соглашений.

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Ранее в тот же день председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты Луганска не принимали участие в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было принято решение об учреждении нового государства.

В свою очередь в ДНР сообщили, что, помимо представителей самопровозглашенных республик, создание Малороссии одобрили в 19 из 25 регионов Украины. Какие именно представители этих украинских регионов высказались за создание нового государственного образования, не уточнялось.

Об учреждении Малороссии утром 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко.