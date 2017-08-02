Волонтер рассказал о продвижении ВСУ на один километр в районе Светлодарска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе продвинулись на один километр в районе Светлодарской дуги. Об этом в среду, 2 августа, на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

«Наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на один километр, закрепиться и поставить опорники (опорные пункты — прим. «Ленты.ру») уже на новых наших позициях», — рассказал он.

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Ранее в этот день командир отдельного разведывательно-штурмового батальона вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Фомченков заявил, что при попытке наступления в Донбассе ВСУ попытаются отсечь Донецк от Луганска ударом на горловском направлении.

21 июля Министерство обороны Украины сообщило о гибели пятерых украинских военнослужащих в Донбассе. Днем ранее в Киеве информировали о гибели девяти украинских военных в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых властей Украины подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.