В Киеве рассказали о потерях ВСУ после «адской» ночи в Донбассе

В боях в Донбассе за истекшие сутки 19-20 июля погибли девять украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО (антитеррористической операцией Киев называет военные действия на востоке страны) Андрей Лысенко. Видео его выступления опубликовано в четверг, 20 июля, на сайте ведомства.

«Украинские войска понесли тяжелые потери», — отметил он. По словам Лысенко, шесть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в Донецкой области — в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Новгородское. В Луганской области трое военнослужащих были убиты в результате срабатывания взрывного устройства.

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Волонтер фонда помощи украинским военным «Вернись живым» Андрей Рымарюк на странице данной организации в Facebook подтвердил, что в указанных районах шли бои. «Это была адская ночь, такого мы не помним с 2014-2015 годов», — приводит слова бойцов ВСУ Рымарюк.

15 июля замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ВСУ усилили свои позиции под Горловкой восемью гаубицами. Представитель ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко также сообщил также об артиллерийских установках украинской армии у линии соприкосновения.

