Под Авдеевкой осколком ранило депутата Верховной Рады

В Донецкой области получил ранение депутат Верховной Рады Украины Евгений Дейдей, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Предварительно установлено, что народный депутат получил осколочное ранение во время боевых действий вечером в пятницу, 14 июля, в районе промышленной зоны Авдеевки.

После оказания первой медицинской помощи депутата доставили в военный госпиталь.

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Начато уголовное производство, дело предварительно квалифицировано по части 2 статьи 258 УК Украины («Террористический акт»).

Дейдей был избран по списку партии «Народный фронт», проживает в Одесской области.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия не удалось.