Киев перебрасывает в зону вооруженного конфликта в Донбассе солдат-срочников. Об этом в ходе брифинга заявил замком оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Увеличивающийся некомплект личного состава ВСУ [Вооруженных сил Украины] приводит к тому, что в зону так называемой АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) перебрасываются военнослужащие по призыву в нарушение указаний высшего военно-политического руководства страны. Солдат-срочников активно привлекают к рытью окопов на переднем крае и несению службы на блокпостах», — отметил Басурин.

Материалы по теме Проверка на вшивость Подземные бани, чесотка и прочие трудности украинских солдат на передовой

Он уточнил, что военнослужащие срочной службы были переброшены в зону ответственности 72-й и 28-й отдельных механизированных бригад ВСУ, которые дислоцируются соответственно в районе Авдеевки к северу от Донецка и в окрестностях Мариуполя.

6 июля пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко пообещал, что Киев вернет контроль над Донецком без использования армии. Он не пояснил, по какой причине силы ополчения должны оставить свои позиции.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.