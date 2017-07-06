В Минобороны Украины пообещали захватить Донецк без использования армии

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) Андрей Лысенко заявил, что Киев вернет контроль над Донецком без использования армии. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

По словам представителя военного ведомства, ополченцы сами покинут территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Донецк будет освобожден без применения Вооруженных сил Украины», — высказал мнение Лысенко. Он не пояснил, по какой причине силы ополчения должны оставить свои позиции. Лысенко также обвинил Россию во вмешательстве в вооруженный конфликт в регионе.

3 июля депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук предрек, что боевые действия в Донбассе закончатся захватом украинской армией Москвы и разрушением Кремля.

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В июне сообщалось, что в Киеве рассматривается законопроект об изменении правового статуса боевых действий в Донбассе и возвращении контроля над регионом. Ранее в том же месяце стало известно о намерении администрации президента Украины Петра Порошенко ввести на юго-востоке страны вместо режима АТО военное положение.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.