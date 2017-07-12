В ДНР рассказали о нежелании украинских солдат воевать в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще отказываются принимать участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявил замком оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«В подразделениях ВСУ значительно возросло количество случаев отказа военнослужащих убывать в зону так называемой "АТО" (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе, — прим. «Ленты.ру»). Так, в первой отдельной танковой бригаде в Черниговской области 14 солдат и сержантов открыто отказались участвовать в гражданской войне против населения Донбасса», — сказал Басурин.

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10 июля представитель ДНР сообщил, что Киев из-за нежелания контрактников рисковать жизнью перебрасывает в зону вооруженного конфликта в Донбассе солдат-срочников. По данным Басурина, военнослужащие срочной службы были переброшены в зону ответственности 72-й и 28-й отдельных механизированных бригад ВСУ, которые дислоцируются соответственно в районе Авдеевки к северу от Донецка и в окрестностях Мариуполя.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.