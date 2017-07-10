В Киеве пожаловались на умопомрачение бойцов АТО из-за российского ТВ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, перестают быть патриотами Украины из-за просмотра передач российского телевидения. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил в интервью изданию «Апостроф» заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука.

«Когда там, на передке, смотришь все это раша-ТВ [российское телевидение], то через некоторое время даже эти наши ребята, которые свои жизни отдают, начинают чувствовать какое-то умопомрачение», — сказал чиновник.

Тука добавил, что «при таком информационном окружении слишком трудно оставаться патриотом Украины и вообще сторонником украинской государственности». «Слишком трудно. Я неоднократно общался с нашими военными, в том числе с ребятами-"альфачами"», — подчеркнул он.

Материалы по теме Ветеран? АТО! Почему украинские «киборги» жуют погоны, но возвращаются в Донбасс

Ранее в этот же день Тука пожаловался, что Киев не смог за три года доказать присутствие российских войск на территории Донбасса. «Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им», — отметил он, указав, что отсутствие Вооруженных сил России в регионе было подтверждено и Международным судом ООН в Гааге.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к противостоянию. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают данные заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.