Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что Киев не смог за три года доказать присутствие российских войск на территории Донбасса. Об этом чиновник сказал в понедельник, 10 июля, в интервью изданию «Апостроф».

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сказал Тука. Чиновник указал, что отсутствие Вооруженных сил России в регионе было подтверждено и решением Международного суда ООН в Гааге.

Он также прокомментировал резкие заявления украинских политиков по этому поводу. «Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им», — отметил Тука.

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В апреле Международный суд ООН в Гааге огласил промежуточное решение по иску Киева к Москве, передавал RT. Судьи сочли, что украинские власти не смогли подтвердить свои заявления о якобы находящейся в Донбассе российской армии.

В конце мая украинская прокуратура возбудила уголовное дело по «факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины». В основу обвинения легли некие факты, собранные Службой безопасности Украины.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту на юго-востоке Украины. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают данные заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.