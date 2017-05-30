В Киеве завели дело о развязывании Россией гибридной войны против Украины

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по «факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины». Об этом сообщается на сайте СБУ.

Производство открыто по части 1 статьи 437 УК Украины («Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий»).

В СБУ отмечают, что возбужденное дело — беспрецедентный случай.

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Отмечается, что сотрудники СБУ тщательно собирали данные о действиях российских спецслужб. «Во время досудебного следствия особое внимание будет уделено фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины», — подчеркивается в пресс-релизе.

Киев обвиняет Москву в агрессии, которая, по мнению украинских властей, выражается в ведении военных действий на юго-востоке Украины и аннексии Крыма. Россия отрицает оба утверждения, подчеркивая, что полуостров вошел в ее состав по итогам референдума и в соответствии с нормами международного права, а российской армии в Донбассе нет.

Гибридная война — вид войны, при которой нападающая сторона не прибегает к вторжению, а подавляет противника с помощью скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также поддерживает повстанцев, действующих на территории врага.