Крым
 

В Крыму сравнили киевских политиков с «Чужими» в ответ на дело о гибридной войне

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Дмитрий Полонский
Дмитрий Полонский

Украинский народ должен как можно быстрее поставить на место мозги своим руководителям. Так вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский прокомментировал «Ленте.ру» заведенное Киевом уголовное дело о развязывании Россией гибридной войны против Украины.

«Голивудские фильмоделы могут быть счастливы! Украинские политики явно смотрят последние фантастические американские блокбастеры. Даже выучили некоторые слова и выражения. Например, освоили словосочетание "гибридная война". Что это такое, они вряд ли понимают, но это для них и не важно», — отметил Полонский.

По его словам, для киевских властей главное — «выполнить команду заокеанского повелителя и продолжать лепить из русских образ врага». «Проблема для них только одна — мы ведь еще и не начинали воевать. Потому что когда русские воюют, то обязательно побеждают. И "народы Украины" — это наши братские народы. А вот их нынешние командиры — реальные "Чужие"», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что украинцы «должны вставить своим руководителям мозги на место», тогда «на Украине воцарятся мир и гражданское согласие».

Во вторник, 30 мая, стало известно, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело по «факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины».

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что возбужденное дело — беспрецедентный случай. Отмечается, что сотрудники СБУ тщательно собирали данные о действиях российских спецслужб. «Во время досудебного следствия особое внимание будет уделено фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины», — говорится в пресс-релизе.

Киев не признает результаты референдума в Крыму, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией весной 2014 года. Также украинская сторона обвиняет Москву в ведении боевых действий в Донбассе. В РФ неоднократно подчеркивали, что российской армии в Донбассе нет, а крымский плебисцит прошел согласно нормам международного права.

Гибридная война — вид войны, при которой нападающая сторона не прибегает к вторжению, а подавляет противника с помощью скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также поддерживает повстанцев, действующих на территории врага.

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