Порошенко назвал конфликт в Донбассе настоящей горячей войной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе идет настоящая война. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что с начала 2017 года украинская армия потеряла несколько десятков военнослужащих убитыми и более 400 — ранеными. «Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война», — высказал он мнение.

Украинский лидер также призвал к сохранению антироссийских санкций. По словам Порошенко, Россия ведет «гибридную войну» против других стран, проводят кибератаки, финансируя популистов и антиправительственные движения.

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Ранее в тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил предположение, что назначенные на сентябрь российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть прикрытием для начала наступательной операции.

В феврале советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк заявил, что в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек, из них более трех тысяч — бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии.

Военная операция Киева в Донбассе началась в марте 2014 года. Украинские власти регулярно обвиняет РФ в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке ее территории. Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.