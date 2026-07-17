Российский палеонтолог-любитель нашел древнюю цикаду и дал ей свое имя

Челябинский палеонтолог нашел крыло древней цикады, которую назвали в его честь

В Коркинском угольном разрезе в Челябинской области палеонтолог-любитель Данила Хамитов нашел гигантскую древнюю цикаду, существовавшую в период верхнего триаса (200-250 миллионов лет назад — прим. «Ленты.ру») на Южном Урале. Об уникальной находке сообщили в Палеонтологическом институте имени А. А. Борисяка РАН.

Новый вид насекомого назвали в честь первооткрывателя — Uralontina khamitovi. По фрагменту цикады ученые смогли установить, что своим толстым мохнатым телом насекомое напоминало ночную бабочку, а изображенные на крыльях насекомого «глаза» (иногда рисунок повторял изображение зубастой пасти) отпугивало хищников.

Находка оказалась поистине редкой, так как в России есть всего несколько местонахождений триасовых насекомых.

Ранее монету времен «Тысячи и одной ночи» нашли в российском регионе. Археологи обнаружили древние дирхамы VIII века.