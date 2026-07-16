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20:24, 16 июля 2026Моя страна

Монету времен «Тысячи и одной ночи» нашли в российском регионе

В Новгородской области нашли древние дирхамы VIII века
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ)

В Пестово Новгородской области при раскопках нашли древний дирхам и еще четверть такой же монеты, рассказали в Новгородском государственном университете.

Сперва была обнаружена часть монеты — ее разрезали еще в древности. Монета относится к раннему периоду второй династии арабских халифов Аббасидов и датируется примерно 765-785 годами. Поясняется, что на раннем этапе становления Древнерусского государства, в связи с практически полным отсутствием собственной чеканки монеты, арабское серебро выступало в качестве денег. Так как зачастую арабские монеты были слишком крупными для проведения сделок, их приходилось резать на вес. Кроме того, арабские монеты могли использоваться в качестве украшений.

Рядом с монетой была найдена мозаичная, поперечно проколотая бусина, наконечник стрелы или сулицы, конские удила. Все эти находки относятся к IX-XI векам. Найденный дирхам — свидетельство активной торговли с арабскими странами, развитой в Средневековье.

Позднее нашли и целый дирхам. Он также относится к раннему периоду династии Аббасидов, был отчеканен в городе Мадинат ас-Салам (первоначальное название Багдада) в 182 году хиджры (798-799 годы нашей эры). Как отметил научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Валерий Сюборов, это было время правления Харуна ар-Рашида, наиболее известного за пределами арабского мира прежде всего в качестве одного из центральных персонажей сборника сказок «Тысяча и одна ночь».

Ранее в Калининградской области археологи нашли клад из 59 средневековых дирхамов VIII–IX веков. Клад был обнаружен при обследовании средневекового селища в 1,2 километра от Калининградского (Вислинского) залива, где с VIII века существовало прусское поселение.

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