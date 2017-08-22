Кравчук назвал причину конфликта Украины и России

Ухудшение отношений России и Украины произошло из-за того, что Москва хочет контролировать соседнюю страну, «задушить ее в объятиях». Об этом во вторник, 22 августа, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает портал Gazeta.ua.

«Россия 150 лет воюет. Она создала интеллигенцию войны и давления. Другого она не знает. Она любила Украину до тех пор, пока та лежала под ней. Как только Украина стала на ноги и сказала, что пойдем в другую сторону, Россия начала думать, как же нас задушить», — сказал Кравчук.

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Он добавил, что общался со многими советскими и российскими политиками — Константином Черненко, Юрием Андроповым, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным. «Все они одинаковые — чуть хуже, чуть лучше. В их основном вопросе Украина должна быть с Россией, [которая готова] не отпускать, в объятиях задушить. Это основной вопрос российской жизни и сегодня», — отметил бывший глава государства.

20 июля Кравчук заявил, что Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом из-за того, что во время Майдана власть и оппозиция не смогли договориться друг с другом. По его словам, диалог был сорван из-за амбиций сторон конфликта, веры власти в то, что «сила на ее стороне».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.