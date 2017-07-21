Кравчук рассказал об исторической ошибке России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что считает «игнорирование Украины» исторической ошибкой России. Об этом он сказал в интервью порталу Корреспондент.net.

«Российская власть игнорирует Украину и делает большую историческую ошибку. Игнорировать народ с такой историей — это просто неуважение, и свидетельствует о низкой интеллектуальной культуре», — заявил Кравчук.

Он добавил, что при президенте Борисе Ельцине у Москвы была готовность к диалогу с Киевом. «Тогда было тоже тяжело. Но мы, благодаря постоянным переговорам, дискуссиям все-таки садились и договаривались. И Кучма пришел и договаривался», — отметил бывший президент Украины.

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30 июня директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что в ведомстве рассматривается возможность полного запрета россиянам въезжать на территорию страны. По его словам, власти страны могут также ввести визы и ограничения въезда для некоторых категорий граждан РФ, которые будут определяться «в процессе взаимодействия со спецслужбами».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.