На Украине допустили полный запрет въезда россиян

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что в ведомстве рассматривается возможность полного запрета россиянам въезжать на территорию страны. Об этом он сказал в пятницу, 30 июня, передает «Интерфакс-Украина».
«В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Макеев уточнил, что рассматривается также возможность введения виз и ограничения въезда для некоторых категорий граждан РФ, которые будут определяться «в процессе взаимодействия со спецслужбами».
«Работа началась, МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Решение по этому вопросу еще не было принято, и у нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами руководством государства», — пояснил дипломат.
Ранее в этот же день фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центр Разумкова опубликовал данные соцопроса, согласно которому 51,4 процента респондентов не поддерживают введение визового режима с Россией, одобряют инициативу 32,9 процента опрошенных, затруднились ответить 15,7 процента.
По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в Россию в 2016 году въехали 2,4 миллиона жителей Украины. Вместе с тем, по данным украинских пограничников, число россиян, въезжающих на Украину, снизилось — за первое полугодие 2016-го эту страну посетили 600 тысяч россиян.