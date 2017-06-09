В Раде посчитали «дорогим удовольствием» введение виз с Россией

Введение визового режима с Россией принесет Украине больше проблем, чем выгоды. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает «112 Украина».

«Только по предварительным подсчетам на создание разных консульств, учреждений, установление пограничного контроля потребуется как минимум 1,5-2 миллиарда гривен (3,27-4,26 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»)», — отметила представитель президента. По ее словам, такие траты нецелесообразны, поскольку эти деньги страна может потратить с большей пользой.

Луценко добавила, что визовый режим затруднит поездки для украинцев, работающих в России. Кроме того, она подчеркнула, что, выдавая визы жителям Крыма, Украина фактически признает, что полуостров уже не является ее территорией.

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Ранее в пятницу в МИД Украины заявили, что в случае принятия положительного решения о введении визового режима с Россией ведомство готово приступить к его реализации. По словам главы министерства Павла Климкина, введения визового режима недостаточно. «Мы должны ввести для контроля над въездом биометрические паспорта, а потом еще и контроль тех, кто приезжает», — предложил дипломат.

1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Украина в 2016-м была лидером по числу мигрантов в Россию — в страну въехали 2,4 миллиона украинцев. Вместе с тем, по данным украинских пограничников, число россиян, въезжающих на Украину, снизилось — за первое полугодие 2016-го эту страну посетили 600 тысяч россиян.