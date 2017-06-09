МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией

В случае принятия положительного решения о введении визового режима с Россией МИД Украины готово приступить к его реализации. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

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«У нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь», — заявил министр, добавив, что, по его мнению, «введения визового режима недостаточно. Мы должны ввести для контроля над въездом биометрические паспорта, а потом еще и контроль тех, кто приезжает», — сказал дипломат.

Климкин заявил, что не против введения визового режима с Россией, но отметил необходимость осознать то, что после этого шага Москва предпримет свои меры. 6 июня глава российского МИД Сергей Лавров пригрозил Киеву зеркально ответить на введение виз. «Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — задался вопросом министр

Заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко», представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что введение визового режима с Российской Федерацией обойдется Украине в сумму около 1,5-2 миллиарда гривен. По ее словам, на сегодняшний день данная мера нецелесообразна.

1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Украина в 2016-м была лидером по числу мигрантов в Россию — в страну въехало 2,4 миллиона украинцев. Вместе с тем, по данным украинских пограничников, число россиян, въезжающих на Украину, снизилось — за первое полугодие 2016-го эту страну посетило 600 тысяч россиян.