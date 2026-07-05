Трамп заявил о необходимости скорее завершить конфликт на Украине

Ушаков: Трамп связал развитие сотрудничества РФ и США с завершением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости скорее завершить российско-украинский конфликт для развития сотрудничества Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Как рассказал Ушаков, в беседе Путин и Трамп отметили важность продолжения двусторонних контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике.

По словам представителя Кремля, имеются «колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества» между Россией и США.

«Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», — сказал Ушаков.

Разговор Путина и Трампа длился один час 25 минут. Президент России поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.

В ходе разговора Путин рассказал Трампу о реальной ситуации на поле боя, «где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», отметил Ушаков. Президент России также акцентировал предпочтительность дипломатического урегулирования на Украине.