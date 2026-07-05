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00:29, 5 июля 2026Россия

Путин рассказал Трампу о реальной ситуации на поле боя

Ушаков: Путин рассказал Трампу о реальной ситуации на поле боя в СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обрисовал ему реальную картину на поле боя. Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

«Обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — заявил он.

Пути и Трамп провели телефонный разговор в ночь на 5 июля. Разговор президентов длился один час 25 минут. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.

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