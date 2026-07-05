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00:26, 5 июля 2026Мир

В Кремле назвали деловым и конструктивным разговор Путина и Трампа

Ушаков назвал деловым и конструктивным разговор Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был деловым и весьма конструктивным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Политики по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня, отметил он.

Путин и Трамп договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, рассказал Ушаков.

Президент России поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор президентов длился один час 25 минут. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.

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