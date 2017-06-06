Фонд Сороса предупредил Украину о возможной отмене безвизового режима с ЕС

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом приведет к росту потока нелегальных мигрантов, что может послужить причиной для пересмотра решения об отмене виз для граждан этой страны. Об этом говорится в подготовленном международными фондами Джорджа Сороса документе, передает RT.

Согласно докладу, основную массу нарушителей составят жители Украины, рассчитывающие на трудоустройство в Евросоюзе, но не проинформированные о том, что это запрещено. В связи с этим принадлежащие Соросу организации призывают Киев распространять сведения о правилах поездок в ЕС.

«Необходимо практически в равной степени информировать граждан как на западной и центральной Украине (где население более склонно к зарубежным поездкам), так и жителей восточных и южных регионов страны, обладающих меньшим опытом путешествий, и, возможно, менее проинформированных о правилах пользования безвизовым режимом», — отмечается в документе.

Доклад также содержит рекомендации правительству Украины усилить борьбу с экономическим кризисом, который вынуждает граждан уезжать из страны. «Учитывая тот факт, что миграция из Украины определяется главным образом экономическим фактором, украинским властям следует прилагать усилия по улучшению экономической ситуации в стране», — подчеркивают авторы документа.

22 мая Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Таким образом, граждане Украины смогут свободно въезжать в страны Евросоюза с 11 июня.

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Ранее в мае глава Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. При этом Совет ЕС предупредил, что действие безвизового режима будет приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины 11 мая. До этого соответствующее предложение поддержали послы Евросоюза и Европарламент. Согласно достигнутому между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах — участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.

По данным Евростата, в 2016 году в Евросоюзе нелегально пребывали 27 тысяч граждан Украины, большинство которых поселилось в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии.