Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:33, 5 июля 2026Россия

Путин напомнил Трампу о вкладе России в государственность США

Ушаков: Путин напомнил Трампу о вкладе России в американскую государственность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin / AP

Российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил о вкладе России в становление государственности в США, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

«Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником (День независимости — примечание "Ленты.ру"), напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — отметил Ушаков.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Помощник Путина высказался о ситуации на Украине

    Трамп заявил о необходимости скорее завершить конфликт на Украине

    Путин напомнил Трампу о приглашении приехать в Россию

    Путин напомнил Трампу о вкладе России в государственность США

    Путин рассказал Трампу о реальной ситуации на поле боя

    В Кремле назвали деловым и конструктивным разговор Путина и Трампа

    В США раскритиковали власти Британии

    Ушаков заявил о предпочтении Путиным дипломатического урегулирования на Украине

    В Норвегии ответили на обвинения Зеленского о поставках ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok