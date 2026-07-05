Путин напомнил Трампу о вкладе России в государственность США

Ушаков: Путин напомнил Трампу о вкладе России в американскую государственность

Российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил о вкладе России в становление государственности в США, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

«Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником (День независимости — примечание "Ленты.ру"), напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — отметил Ушаков.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.