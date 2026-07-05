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00:26, 5 июля 2026Мир

В США раскритиковали власти Британии

Вице-президент США Вэнс: Руководство Великобритании уже долгое время подводит страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Великобритании подводит страну. Об этом он заявил в беседе с газетой Times.

Вэнс напомнил, что в Британии за последние годы сменилось шесть премьеров.

«Мне это говорит о том, что что-то сломано в британской политике и люди действительно остро нуждаются в существенных структурных изменениях», — сказал он.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своем уходе с поста. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.

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