Лавров пригрозил Украине визовым режимом

Россия введет визовый режим с Украиной в случае аналогичных действий Киева. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — задался вопросом министр в ходе выступления в Балтийском федеральном университете в Калининграде.

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Лавров отметил, что Москва не ведет никаких черных списков по Украине, за исключением единичных случаев.

Вопрос о возможности введения визового режима между Украиной и Россией был поднят в Киеве в мае. Тогда о намерении мобилизовать народных депутатов для принятия соответствующего постановления заявила фракция «Народного фронта» в Верховной Раде. Спустя несколько дней в украинском парламенте началась разъяснительная работа по этому поводу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту тему, отметил, что гипотетические рассуждения в данном случае вряд ли возможны. «Давайте дождемся очередного витка русофобских дискуссий», — сказал он.