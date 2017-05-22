Песков вспомнил про «отмороженные уши» из-за дискуссий о введении Киевом виз

Визовый режим с Россией, призывы к введению которого прозвучали в Верховной Раде, в первую очередь нанесет ущерб украинцам. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая.

«Гипотетические рассуждения в данном случае вряд ли возможны. Давайте дождемся очередного витка русофобских дискуссий», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие ответные шаги сделает Кремль.

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Он также напомнил, что украинские парламентарии неоднократно пытались внести тему введения визового режима с Россией в повестку дня, «но каждый раз хватало остатков трезвости, чтобы не рассматривать этот вопрос». «Это из разряда: отморожу уши назло бабушке», — подчеркнул пресс-секретарь.

18 мая сообщалось, что депутаты фракция «Народного фронта» в Раде планирует мобилизовать своих коллег по парламенту для того, чтобы принять постановление об установлении визового режима с Россией. Отмечалось, что партия проводит подготовительные консультации, чтобы избежать ситуации октября 2016-го, когда законотворцы отказались голосовать по этому вопросу.

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца признала, что в случае введения таких ограничений Киеву придется решать вопрос «последствий для рядовых граждан».