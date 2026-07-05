В Норвегии ответили на обвинения Зеленского о поставках ракет

Замминистра обороны Норвегии Флом: Осло не брал обязательства поставлять ракеты Украине

Норвегия не брала на себя обязательства о поставках ракет Украине. Об этом изданию VG сообщил заместитель министра обороны страны Андреас Флом.

«То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты, не соответствует действительности», — сказал Флом.

По словам замминистра, Норвегия выразила готовность оплатить ракеты противовоздушной обороны (ПВО), если Киев сможет их получить. Флом отметил, что приобрести ракеты сложно в связи с глобальным дефицитом современных средств ПВО.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выразила готовность оплатить поставку 200 ракет для Киева, однако ни одна из них так и не поступила украинской стороне.