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00:22, 5 июля 2026Мир

В Норвегии ответили на обвинения Зеленского о поставках ракет

Замминистра обороны Норвегии Флом: Осло не брал обязательства поставлять ракеты Украине
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Carl Sandin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Норвегия не брала на себя обязательства о поставках ракет Украине. Об этом изданию VG сообщил заместитель министра обороны страны Андреас Флом.

«То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты, не соответствует действительности», — сказал Флом.

По словам замминистра, Норвегия выразила готовность оплатить ракеты противовоздушной обороны (ПВО), если Киев сможет их получить. Флом отметил, что приобрести ракеты сложно в связи с глобальным дефицитом современных средств ПВО.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выразила готовность оплатить поставку 200 ракет для Киева, однако ни одна из них так и не поступила украинской стороне.

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