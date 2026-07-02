Зеленский обвинил одну страну в невыполнении своих обещаний

Зеленский: Норвегия не поставила Украине ни одной из 200 обещанных ракет

Норвегия выразила готовность оплатить поставку 200 ракет для Украины, однако ни одна из них так и не поступила Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«С Норвегией (...) была готовность оплатить 200 ракет, (...) ни одна не поступила», — сказал он.

Глава государства отметил, что несвоевременное исполнение обещаний партнерами стало большой проблемой для Украины. Он подчеркнул, что Киев благодарен им за поддержку, однако ему нужно, чтобы они соблюдали договоренности.

В ночь на 2 июля Российская армия нанесла массированный удар возмездия по Украине. По словам Зеленского, атака оказалась одной из самых масштабных за время конфликта.