Глава СБУ поддержал введение визового режима с Россией

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что Киеву следует ввести визовый режим для граждан Украины, сделав исключение лишь для обладателей биометрических паспортов. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

Руководитель спецслужбы отметил, что владельцы украинских биометрических паспортов могут с 11 июня совершать краткосрочные поездки в страны ЕС без виз. «Почему не сделать таким образом, чтобы граждане как минимум Российской Федерации могли въезжать сюда только по аналогичным документам. Такая мера на данном этапе могла бы быть принята», — высказал мнение Грицак.

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Ранее в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией

30 мая официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца признала, что отмена безвизового режима с Россией будет иметь ряд сложностей. «Если вводится визовый режим, нам потребуется гораздо больше людей, которые будут работать в России, для того, чтобы предоставить визу», — отметила Беца.

22 мая стало известно, что ряд депутатов Верховной Рады убеждают коллег поддержать визовый режим с Россией.

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Украина в 2016-м была лидером по числу мигрантов в Россию — в страну въехало 2,4 миллиона украинцев. Вместе с тем, по данным украинских пограничников, число россиян, въезжающих на Украину, снизилось — за первое полугодие 2016-го эту страну посетило только 600 тысяч граждан РФ, передавало «РБК-Украина».