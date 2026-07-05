Помощник Путина высказался о ситуации на Украине

Помощник Путина Ушаков: Киев делает ставку на затягивание и эскалацию конфликта на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков высказался о текущей ситуации в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Ушаков заявил, что власти Украины стремятся к эскалации конфликта с Россией.

«Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения», — подчеркнул он.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился один час 25 минут. Российский лидер поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.