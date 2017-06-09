Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с Россией. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Очень надеюсь, что на следующей неделе мы уже сможем выйти на положительное решение, и только я буду видеть, что в зале есть голоса, я сразу же предложу постановление об обращении в МИД по поводу введения визового режима с Россией», — сказал спикер парламента. Он отметил, что вопрос введения визового режима между Украиной и РФ является актуальным, однако ставить его на рассмотрение можно только при полной поддержке депутатов.

Ранее в пятницу представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что введение визового режима с Россией принесет Украине больше проблем, чем выгоды. По ее словам, визовый режим затруднит поездки для украинцев, работающих в России. Также она подчеркнула, что выдавая визы жителям Крыма, Украина фактически признает, что полуостров уже не является ее территорией.

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В этот же день в МИД Украины заявили, что в случае принятия положительного решения о введении визового режима с Россией ведомство готово приступить к его реализации. 1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Украина в 2016-м была лидером по числу мигрантов в Россию — в страну въехали 2,4 миллиона украинцев. Вместе с тем, по данным украинских пограничников, число россиян, въезжающих на Украину, снизилось — за первое полугодие 2016-го эту страну посетили 600 тысяч россиян.

Согласно календарному плану Верховной Рады, следующая пленарная неделя начнется во вторник, 20 июня.