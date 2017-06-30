Украинцы отказались ездить в Россию по визам

Более половины украинцев отрицательно относятся к возможному введению визового режима с Россией. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным исследования, 51,4 процента респондентов не поддерживают введение визового режима с Россией, одобряют инициативу 32,9 процента опрошенных, затруднились ответить 15,7 процента.

Наибольшей поддержкой визовый режим пользуется среди жителей Западной Украины (60 процентов поддерживают, 28 процентов — нет), а наименьшей — среди жителей южных областей (14 процентов выступают за, 62 процента — против).

Подавляющее большинство опрошенных — 91,8 процента — отметили, что в последние три года не ездили в Россию. При этом у половины участников в РФ проживают родственники, друзья или близкие знакомые.

Материалы по теме Визами по воде Отгородится ли Украина от России железным занавесом

Сообщается, что опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года, в исследовании приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность составляет 2,3 процента.

23 июня опрос «Левада-Центра» показал, что треть россиян — 35 процентов — выступили за визовый режим с Украиной. При этом большая часть респондентов (50 процентов) посчитали, что обе страны должны быть независимыми, но дружественными — с открытыми границами. За объединение государств высказались 9 процентов опрошенных россиян.

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Украина в 2016-м была лидером по числу мигрантов в Россию — в страну въехали 2,4 миллиона жителей страны. Вместе с тем, по данным украинских пограничников, число россиян, въезжающих на Украину, снизилось — за первое полугодие 2016-го эту страну посетили 600 тысяч россиян.