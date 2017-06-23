Треть россиян выступила за визовый режим с Украиной

Больше половины россиян (59 процентов), принявших участие в опросе «Левада-Центра», назвали плохим свое отношение к Украине. 26 процентов, наоборот, положительно оценивают соседнее государство, 15 процентов затруднились ответить. Результаты исследования опубликованы на сайте организации в пятницу, 23 июня.

Респондентов также попросили выбрать одно из мнений, с которым бы они согласились. Вариант «отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями» предпочли 35 процентов участников опроса.

Материалы по теме Визами по воде Отгородится ли Украина от России железным занавесом

Однако большая часть респондентов (50 процентов) посчитали, что обе страны должны быть независимыми, но дружественными — с открытыми границами. За объединение государств высказались девять процентов опрошенных россиян.

На вопрос «следите ли вы за последними событиями на Украине», 43 процента участников исследования ответили: «без особого внимания». При этом 20 процентов заявили, что совершенно не интересуются темой, а два процента совсем ничего не слышали по данному вопросу. Тем не менее 35 процентов в курсе происходящего на Украине.

Опрос проводился 19-22 мая 2017 года, В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах страны. Погрешность не превышает 3,4 процента.

На Украине в настоящее время ведется работа над вопросом о введении визового режима с Россией.