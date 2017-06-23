Треть россиян выступила за визовый режим с Украиной

Больше половины россиян (59 процентов), принявших участие в опросе «Левада-Центра», назвали плохим свое отношение к Украине. 26 процентов, наоборот, положительно оценивают соседнее государство, 15 процентов затруднились ответить. Результаты исследования опубликованы на сайте организации в пятницу, 23 июня.
Респондентов также попросили выбрать одно из мнений, с которым бы они согласились. Вариант «отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями» предпочли 35 процентов участников опроса.
Однако большая часть респондентов (50 процентов) посчитали, что обе страны должны быть независимыми, но дружественными — с открытыми границами. За объединение государств высказались девять процентов опрошенных россиян.
На вопрос «следите ли вы за последними событиями на Украине», 43 процента участников исследования ответили: «без особого внимания». При этом 20 процентов заявили, что совершенно не интересуются темой, а два процента совсем ничего не слышали по данному вопросу. Тем не менее 35 процентов в курсе происходящего на Украине.
Опрос проводился 19-22 мая 2017 года, В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах страны. Погрешность не превышает 3,4 процента.
На Украине в настоящее время ведется работа над вопросом о введении визового режима с Россией.