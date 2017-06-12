В Госдуме сочли фантастической идею Климкина по режиму въезда россиян на Украину

Предложение главы МИД Украины Павла Климкина обязать россиян информировать власти страны о своем визите плохо вписывается в существующую международную практику. Такое мнение высказал депутат Госдумы от фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, передает РИА Новости.

«Украинские власти в последние годы отличаются экстравагантными предложениями, которые плохо вписываются в международную практику. Это одно из них. Я не знаю, чтобы где-то в мире такая система использовалась и работала», — заявил парламентарий. «Это нужно же очень сложный механизм отрабатывать — уведомление, регистрация уведомления. Это какие-то фантастические предложения», — добавил он.

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По мнению Емельянова, введение визового режима между Украиной и Россией сейчас невозможно при всем желании киевских властей, так как между народами сохраняются тесные связи. «Им надо что-то придумать или как-то мягко отойти от этой идеи — введения визового режима, и они предлагают такие не очень серьезные, не очень проработанные предложения», — считает депутат.

Сенатор Сергей Цеков назвал идею украинских властей «не просто глупой, а глупой на грани абсурда». «Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить. К тому же среди приезжающих на Украину граждан России очень много этнических украинцев. На Украине у них остались родственники, они приезжают к себе на родину», — цитирует его RT. Цеков считает, что в конечном итоге это обернется против самого населения страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выдвинувший эту идею, демонстрирует, по мнению сенатора, свою несостоятельность как политика. «Он делает различные заявления, которые вызывают иронию в самой стране и за ее пределами», — подчеркнул Цеков.

Ранее 12 июня Климкин заявил, что визовый режим отживает свое и постепенно отходит в прошлое, однако Украине нужно контролировать въезд россиян на территорию страны. По его мнению, этого можно было бы добиться, обязав приезжающих заранее оповещать о прибытии.