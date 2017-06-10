Порошенко начал считать часы до отмены визового режима с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с Евросоюзом. Механизм находится возле здания администрации президента, сообщает РИА Новости.

Двенадцатичасовой обратный отсчет был запущен ровно в 12:00 по местному времени (совпадает с мск).

«Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд, он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи», — заявил Порошенко на церемонии открытия таймера.

В апреле Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Позднее документ был подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта). 22 мая Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.

Согласно достигнутому 11 мая между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.