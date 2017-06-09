Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе

Президент Украины Петр Порошенко 11 июня, в день введения безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, поедет на украино-словацкую границу в Закарпатской области, где встретится с президентом Словакии Андреем Киской. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщается на сайте главы государства.

«Лидеры двух стран примут участие в символической церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны», — говорится в сообщении. Также отмечается, что затем главы государств проведут переговоры.

Ранее в пятницу глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу Порошенко о выдаче жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца. Он подчеркнул, что все украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы.

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24 мая Порошенко заявил, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма нельзя оставлять без заграничных паспортов. Он добавил, что этим гражданам можно выдавать документы старого образца.

В апреле Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Позднее документ был подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей республики (около двух миллионов человек). При этом крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ являлись гражданами Украины, разрешили не уведомлять власти о наличии украинского паспорта. Киев не признает результаты плебисцита, Москва настаивает на полном соответствии процедуры нормам международного права.