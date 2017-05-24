Порошенко пообещал украинские паспорта жителям Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма нельзя оставлять без украинских паспортов. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Depo.

«Хотел бы подчеркнуть — если возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто находится на оккупированной территории (так в Киеве называют неподконтрольную территорию Донбасса — прим. «Ленты.ру») или в Крыму, надо проанализировать нормативную базу. Без паспортов их оставлять нельзя», — сказал глава государства. Он потребовал от правительства решить этот вопрос.

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В апреле замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко заявил, что крымчане, оставившие у себя украинские паспорта, смогут оформить биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз. Ранее в том же месяце Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Позднее документ был подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей республики (около двух миллионов человек). При этом тем крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ являлись гражданами Украины, разрешили не уведомлять власть о наличии у них украинского паспорта. Киев не признает результаты плебисцита, Москва настаивает на полном соответствии процедуры нормам международного права.