Крымчан поманили безвизовыми поездками в Европу

Жители Крыма, оставившие у себя украинские паспорта, могут оформить биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз. Об этом заявил замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко, передает РИА Новости.

По его словам, оформлять новый паспорт необходимо на украинской территории. При этом Саенко отметил, что каждое обращение нужно рассматривать отдельно.

Возможность безвизового въезда в Евросоюз крымчан, имеющих украинское гражданство, подтвердил и пресс-атташе представительства ЕС на Украине.

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6 апреля Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Теперь это решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации. По оценке Киева, на эти процедуры уйдет около двух месяцев.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей республики (около двух миллионов человек). Такие данные, как сообщал ТАСС, приводили в сентябре 2014-го в ныне упраздненной ФМС. При этом тем крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ являлись гражданами Украины, разрешили не уведомлять власть о наличии у них украинского паспорта.

Согласно статье 4 Конституции Украины, в стране «существует единое гражданство». В то же время на данный момент прямого запрета на двойное гражданство нет, но в правовых отношениях в республике иные гражданства, кроме украинского, не признаются. В свою очередь, российское законодательство позволяет гражданам РФ иметь паспорта других государств.