В Крыму отреагировали на предложение Киева съездить в ЕС по украинским паспортам

В Крыму ответили на предложение замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергея Саенко в адрес жителей полуострова ездить в ЕС по украинским паспортам. В комментарии «Ленте.ру» вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что крымчане Родиной не торгуют.

«Крымчане, в отличие от скакавших на майдане, за печеньки не продаются. Мы Родину любим. Тем более за печеньки виртуальные. А плантации польской клубники пускай Саенко со своими пока еще руководителями сам обрабатывает», — прокомментировал Полонский.

В пятницу, 7 апреля, Саенко заявил, что жители полуострова, оставившие у себя украинские паспорта, могут оформить биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз. Он также уточнил, что оформлять новый паспорт необходимо на территории Украины. При этом чиновник отметил, что каждое обращение нужно рассматривать отдельно.

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Кроме того, возможность безвизового въезда в Евросоюз крымчан, имеющих украинское гражданство, подтвердил и пресс-атташе представительства ЕС на Украине.

6 апреля Европарламент одобрил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Теперь это решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. После чего текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации. В Киеве считают, что на все это уйдет около двух месяцев.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей полуострова (около двух миллионов человек). Такие данные, как сообщал ТАСС, приводили в сентябре 2014-го в ныне упраздненной ФМС. При этом тем крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ являлись гражданами Украины, разрешили не уведомлять власть о наличии у них украинского паспорта.

Согласно статье 4 Конституции Украины, в стране «существует единое гражданство». В то же время на данный момент прямого запрета на двойное гражданство нет, но в правовых отношениях в республике иные гражданства, кроме украинского, не признаются. В свою очередь, российское законодательство позволяет гражданам РФ иметь паспорта других государств.