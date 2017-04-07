Климкин назвал срок введения безвизового режима Украины с ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что завершение процедур по введению безвизового режима страны с ЕС займет полтора-два месяца. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс-Украина».

«По процедурам ЕС я даю два месяца плюс-минус. Это приблизительно», — заявил Климкин.

Он добавил, что рассчитывает на резкое увеличение числа поездок украинцев в Европу. «В прошлом году у нас было приблизительно 15 миллионов визитов в ЕС», — подчеркнул глава МИД, выразив надежду, что таких поездок будет 100-150 миллионов. «Для такого, конечно, нужны биометрические паспорта», — подчеркнул он.

Глава МИД также рассказал, какой пакет документов нужен будет украинцам при пересечении границы. «На границе нужен только биометрический паспорт. Вместе с ним вам нужен билет, полис страхования. Пограничникам, особенно на первом этапе, важно подтвердить цель вашей поездки (…). Могут спросить, есть ли у вас финансовые средства», — объяснил он.

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Днем ранее Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов. После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.