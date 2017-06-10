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Порошенко пообещал украинцам возвращение в СССР только в песнях The Beatles

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Украинцы будут слышать слова back in the USSR только в песнях The Beatles. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время церемонии запуска символического таймера безвиза, сообщает в субботу, 10 июня, агентство УНН.

«За 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение, но не бетонной берлинской стены, а бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи», — добавил глава государства.

10 июня Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима.

Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС в апреле. Документ также подписали президент Европарламента и представителем страны-председателя Евросоюза (Мальты). Решение опубликовали 22 мая.

После начала действия соглашения граждане Украины смогут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. На работу и учебу в ЕС новые правила не распространяются.

Back In The USSR — песня из «Белого альбома» The Beatles. Записана в 1968 году. Многократно исполнялась разными артистами, в том числе финской группой Leningrad Cowboys.

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