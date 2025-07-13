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08:39, 13 июля 2025Мир

В Германии раскритиковали заявление немецкого генерала об ударах по России

Политик Дагдален раскритиковала генерала Фройдинга за слова об ударах по России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен оценила слова немецкого генерала Кристиана Фройдинга об ударах по России. Соответствующий пост с критикой она написала в соцсети X.

«Своей нынешней политикой в отношении Украины правительство ФРГ движется к прямой конфронтации с Россией», — посетовала она.

Военный энтузиазм генерал-майора Фройдинга вызывает тревогу, добавила Дагдален. Вместо того, чтобы постоянно провоцировать новую эскалацию, сейчас необходимы политическое благоразумие.

На этой неделе генерал-майор Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ, заявил, что первые украинские дальнобойные ракеты, создание которых профинансировала Германия, поступят к концу июля. По его словам, Киеву «нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории».

До этого Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова передать Украине системы ПВО Patriot.

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