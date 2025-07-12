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05:58, 12 июля 2025Мир

В Германии рассказали о поставках дальнобойных систем Украине

Генерал Фройдинг: Украина получит дальнобойные системы к концу июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля текущего года. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZDF.

Генерал-майор сейчас находится в Киеве. По его словам, накануне состоялась «церемония подписания соглашения между представителями украинской промышленности и Минобороны Украины, финансируемого Германией».

«Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности», — пообещал он.

По его словам, Киеву «нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты».

Ранее глава РФ Сергей Лавров рассказал, что канцлер Фридрих Мерц решил милитаризировать Германию, заявляя о несостоятельности дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова передать Украине системы ПВО Patriot.

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