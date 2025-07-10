Зеленский анонсировал поставки Patriot от Германии

Зеленский: Германия готова передать Украине системы ПВО Patriot

Германия готова передать Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Германия готова передать Украине дополнительные системы Patriot. Мы ведем переговоры», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом Киев получил сигналы о возобновлении военной помощи от Вашингтона.

Помимо этого, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.