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20:06, 10 июля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал поставки Patriot от Германии

Зеленский: Германия готова передать Украине системы ПВО Patriot
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Германия готова передать Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Германия готова передать Украине дополнительные системы Patriot. Мы ведем переговоры», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом Киев получил сигналы о возобновлении военной помощи от Вашингтона.

Помимо этого, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.

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