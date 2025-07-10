Зеленский получил от Трампа сигналы о возобновлении помощи от США

Зеленский: После разговора с Трампом есть сигналы о возобновлении помощи от США

После разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским Киев получил сигналы о возобновлении военной помощи от Вашингтона. Об этом на конференции по восстановлению Украины заявил сам украинский лидер, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Важно, что после очень конструктивных и очень позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы про возобновление поставок помощи», — заявил глава украинского государства.

Он добавил, что украинской и американской стороне предстоит добиться, чтобы Киев во время получал военные поставки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Он уточнил, что такие системы есть, в частности, у Германии и Испании.