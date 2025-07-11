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10:16, 11 июля 2025Мир

Лавров объяснил причины милитаризации Германии

Лавров: Канцлер Мерц милитаризирует ФРГ, заявляя о несостоятельности дипломатии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил милитаризировать Германию, заявляя о несостоятельности дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением на конференции по итогам встреч Россия — АСЕАН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, трансляция доступна на Rutube.

«Он [Мерц] решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех „угроз“, которые исходят от России», — сказал дипломат.

Ранее Мерц заявил, что все возможности урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны. Он добавил, что по этой причине Берлин будет продолжать поддержку Киева.

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