Аваков подписал несуществующее соглашение о безвизовом режиме со Швейцарией

Глава МВД Украины Арсен Аваков похвастался подписанием соглашения о безвизовом режиме с Швейцарией, которого на самом деле не существует. Об этом в среду, 7 июня, сообщает «Европейская правда».

«Вместе с Павлом Климкиным (главой МИД страны — прим. «Ленты.ру») подписали от имени Украины со Швейцарией соглашения про безвизовый режим и реадмиссию. Европа становится еще ближе!» — написал Аваков на своей странице в Twitter в среду днем.

«Европейская правда» в свою очередь пояснила, что подписанное в ходе встречи с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером соглашение касается только реадмиссии и никак не относится к вопросам свободного въезда в страны Шенгена. Вероятно, министр просто не понял, под каким именно документом он поставил подпись, отмечает издание.

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На той же встрече Павел Климкин подписал соглашение об упрощении визового режима, согласно которому гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, будет проще получить документы на въезд в Швейцарию. Однако, как указывают журналисты, оно не является соглашением о безвизовом режиме. К тому же, уточняет «Европейская правда», обладатели загранпаспортов с биометрическими данными еще в середине мая получили право на безвизовое посещение всех стран Шенгенской зоны, в том числе и Швейцарии.

22 мая Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Таким образом, украинские граждане смогут свободно въезжать в страны ЕС с 11 июня.

Согласно достигнутому 11 мая между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах — участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.