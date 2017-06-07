Аваков подписал несуществующее соглашение о безвизовом режиме со Швейцарией

Глава МВД Украины Арсен Аваков похвастался подписанием соглашения о безвизовом режиме с Швейцарией, которого на самом деле не существует. Об этом в среду, 7 июня, сообщает «Европейская правда».
«Вместе с Павлом Климкиным (главой МИД страны — прим. «Ленты.ру») подписали от имени Украины со Швейцарией соглашения про безвизовый режим и реадмиссию. Европа становится еще ближе!» — написал Аваков на своей странице в Twitter в среду днем.
«Европейская правда» в свою очередь пояснила, что подписанное в ходе встречи с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером соглашение касается только реадмиссии и никак не относится к вопросам свободного въезда в страны Шенгена. Вероятно, министр просто не понял, под каким именно документом он поставил подпись, отмечает издание.
На той же встрече Павел Климкин подписал соглашение об упрощении визового режима, согласно которому гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, будет проще получить документы на въезд в Швейцарию. Однако, как указывают журналисты, оно не является соглашением о безвизовом режиме. К тому же, уточняет «Европейская правда», обладатели загранпаспортов с биометрическими данными еще в середине мая получили право на безвизовое посещение всех стран Шенгенской зоны, в том числе и Швейцарии.
22 мая Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Таким образом, украинские граждане смогут свободно въезжать в страны ЕС с 11 июня.
Согласно достигнутому 11 мая между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах — участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.