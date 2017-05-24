В Киеве предсказали число желающих попасть в Европу украинцев

Около 120 тысяч человек в сутки будут пересекать границу между Украиной и Евросоюзом после отмены виз для граждан страны. Об этом в среду, 24 мая, сообщил украинский президент Петр Порошенко, передает РИА Новости.

«Ежесуточно через пункты пропуска, расположенные на западной границе, перемещаются около 30 тысяч легковых автомобилей, около трех тысяч грузовых автомобилей, 450 автобусов и три тысячи железнодорожных вагонов», — отметил украинский лидер. Он подчеркнул, что почти 100 тысяч граждан ежесуточно пересекают государственную границу.

«По предварительным оценкам, которые я сегодня получил, может быть 15-20 процентов рост», — сказал Порошенко. По его словам, всем компетентным ведомствам необходимо провести большую работу, в том числе по развитию инфраструктуры на пограничных пунктах, чтобы справиться с увеличившимся потоком пересекающих границу граждан.

22 мая Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. Согласно существующему регламенту, документ вступит в силу через 20 дней после публикации. Таким образом, украинцы смогут свободно въезжать в страны ЕС с 10 июня.

Материалы по теме Развод по-украински Почему Порошенко назвал «безвиз» окончательным разрывом отношений с Россией

17 мая глава Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. Ранее Совет ЕС предупредил, что действие безвизового режима будет приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

Либерализация визового режима с ЕС являлась одной из целей внешней политики киевских властей. Согласно достигнутому между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах — участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.