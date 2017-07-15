Депутат Рады нашел в украинском парламенте «агентов Кремля»

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил о наличии в нынешнем парламенте страны «агентов Кремля», число которых по сравнению с 2014 годом сократилось. Об этом парламентарий рассказал в передаче «Гордон» на телеканале «112 Украина». Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (с 32:06).

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

«Их (агентов) уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой», — рассказал Геращенко.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.